نائب: بعض الكتل تسعى لتفصيل قانون مجالس المحافظات على مقاسها

وطالب الجبوري، البرلمان والمفوضية بـ، أن "تجري الانتخابات بالتصويت البايو متري وعدم الاعتماد على البطاقة التقليدية التي اجريت بها الانتخابات السابقة"، لافتا الى أن "البعض يريد ان يكون انتخابات النازحين بطريقة التصويت الخاص التقليدية ولكن نقول ان لدينا وقت طويل لموعد الانتخابات ما يجعلنا بحاجة الى حل مشكلة النازحين واعادتهم الى منتطقتهم بدل اعتماد طرق قد تؤدي لتكرار الاخطاء السابقة".
واكد الجبوري، "على اهمية أن لانعتمد طريقة الانتخاب المزدوجة بل التقليدية الواحدة لان المزدوجة تخدم القوائم ذات السلطة والمال مايجعل الطبيعي اعتماد القوائم بعدد مقاعد الدائرة، كما ان مايجري الان بعكس ماتريده المرجعية والشعب وان لايفصل القانون وفق مقاسات الكتل والاحزاب الكبيرة".
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