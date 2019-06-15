وزير خارجية الإمارات: الهجوم على 4 سفن نفط تم من خلال عملية تفجير تحت الماء

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد، أن التقنية التي تم استخدامها للهجوم على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون بل هذه عملية منضبطة تقوم لها دولة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت فه قناة سكاى نيوز عربية.
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