وشارك في الاعتصام الذي دعت له القوى الوطنية والإسلامية، عدد من قادة القوى، إلى جانب عشرات المواطنين، الذين رددوا هتافات منددة بصفقة القرن، مؤكدين أهمية الوقوف خلف القيادة وموقفها الرافض لكل مشروع يستهدف القضية الفلسطينية.
وقال منسق القوى عصام بكر، إن شعبنا الفلسطيني سيبقى على أرضه يواجه كل ما يستهدفه، حتى إنهاء الاحتلال وإقامته دولته الفلسطينية المستقلة.
وأضاف أن السلام الحقيقي في المنطقة يبدأ بالاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ونزع كل الأمور التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية.
في سياق متصل، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، خليل الحية، اليوم السبت، إن مشاركة الفلسطينيين في جمعة "لا لضم الضفة" تدل على وحدة الأرض الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية وسط رام الله رفضًا لـ "صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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