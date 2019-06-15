قذائف هاون على قاعدة جوية شمال بغداد دون وقوع إصابات

وذكر بيان للجيش - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم السبت - أن الهجوم على قاعدة (بلد) الجوية وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.
يأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط بين الولايت المتحدة وإيران، والذي زادت حدته يوم الخميس الماضي بتعرض ناقلتي نفط لهجوم قرب مضيق هرمز.
يذكر أن صاروخا انفجر الشهر الماضي على بعد أقل من ميل واحد من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد.
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