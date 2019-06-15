إفتتح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ، عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم المقر الجديد لسفارة الدولة لدى صوفيا وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى بلغاريا.
وبحسب وكالة وام الإماراتية، أزاح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي إيكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح مقر السفارة.
وأكد أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى بلغاريا يأتي انطلاقا من حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع بلغاريا في المجالات كافة.
من جانبها أكدت إيكاترينا زاهاريفا أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى بلادها من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيدة بما يشهده التعاون بين الإمارات وبلغاريا من تطور مستمر في العديد من المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ عبدالله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات في بلغاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.