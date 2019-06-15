مقتل 4 من "الشباب الإرهابية" في انفجار عبوة ناسفة طور الإعداد بكينيا

أعلنت الشرطة الكينية مقتل 4 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية نتيجة انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في منطقة لامو الساحلية في كينيا، وفقا للعين الإخبارية.

وقال جوزيف كانيري، مدير العمليات الأمنية بلامو، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن عددا من المسلحين أصيبوا في الحادث الذي وقع بالقرب من جسر في شرق المدينة.

وبحسب تحقيقات الشرطة تفجرت العبوة التي كان مسلحو حركة الشباب الإرهابية يجهزونها قبل الانتهاء من إعدادها ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين على الفور بينما قضى آخر بعد بضع دقائق وانكشاف المخبأ.

إصابة 6 جنود جيبوتيين في كمين لـ"الشباب" الإرهابية بالصومال

وأضاف كانيري "تم انتشال ثلاث جثث متفحمة بشكل سيئ في مكان الحادث بينما تم التقاط جثة أخرى على بعد أمتار قليلة."

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وبحسب الشرطة الكينية يقع المخبأ الخاص بمقاتلي الحركة الإرهابية داخل غابة بوني التي يستخدمها المسلحون لشن هجمات على المدنيين ورجال الأمن والقيام بعمليات كر وفر خلال مواجهات مع قوات الأمن الكينية التي تحاول طردهم من تلك الغابة.

وتتعرض كينيا لهجمات متكررة على أراضيها من قبل مسلحي حركة الشباب منذ إرسالها قواتها إلى الصومال عام ٢٠١١ .

ويوم الثلاثاء الماضي أغلقت كينيا بشكل رسمي حدودها مع الصومال في منطقة لامو الحدودية إلى أجل غير مسمى، وأعلنت تكثيف العمليات الأمنية ضد إرهابيي حركة الشباب.

ونقلت وسائل إعلام محلية في نيروبي عن قائد شرطة مقاطعة لامو، موكانغي كوي، قوله إن الحدود مع الصومال تم إغلاقها وستبقى مفتوحة أمام رجال الأمن فقط، كما حذرت كينيا السكان الذين يعيشون في القرى الحدودية من أي تجارة عبر الحدود.