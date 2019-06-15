وقال الرائد مازن خلف من شرطة نينوى، في تصريحات صحفية، إن "مجاميع مسلحة أقدمت فجر اليوم على حرق العشرات من حقول القمح في ناحية بعشيقة وحمام العليل والمشراق، ومناطق شرق وغرب الموصل، الأمر الذي تسبب بارتفاع أعمدة الدخان ووصولها إلى مناطق الساحلين الأيمن والأيسر من الموصل".
وأوضح أن "عشرات العوائل نزحت باتجاه عراء سهل نينوى بعد حصول حالات اختناق بينها".
كانت نحو 700 عائلة نزحت في الفترة الأخيرة من مناطق بمحافظة نينوى باتجاه مدينة الموصل، بعد أن طالت النيران مزارعهم ووفاة مزارعين اثنين جراء الحرائق.
يذكر أن مناطق عديدة من العراق شهدت اندلاع النيران في مزارع القمح والشعير في الآونة الأخيرة، اتهمت فيها القوات الأمنية عناصر داعش بالوقوف ورائها، فيما يتهم مواطنون جهات متنفذة بالوقوف خلفها.
كانت هذه تفاصيل خبر نزوح عشرات العائلات العراقية في الموصل بسبب حرائق حقول القمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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