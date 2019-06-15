نزوح عشرات العائلات العراقية في الموصل بسبب حرائق حقول القمح

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم السبت، باجتياح الحرائق حقول القمح عند مشارف مدينة الموصل، ما أدى إلى نزوح عشرات العوائل إلى العراء باتجاه سهل نينوى، قرب الموصل.

وقال الرائد مازن خلف من شرطة نينوى، في تصريحات صحفية، إن "مجاميع مسلحة أقدمت فجر اليوم على حرق العشرات من حقول القمح في ناحية بعشيقة وحمام العليل والمشراق، ومناطق شرق وغرب الموصل، الأمر الذي تسبب بارتفاع أعمدة الدخان ووصولها إلى مناطق الساحلين الأيمن والأيسر من الموصل".

وأوضح أن "عشرات العوائل نزحت باتجاه عراء سهل نينوى بعد حصول حالات اختناق بينها".

كانت نحو 700 عائلة نزحت في الفترة الأخيرة من مناطق بمحافظة نينوى باتجاه مدينة الموصل، بعد أن طالت النيران مزارعهم ووفاة مزارعين اثنين جراء الحرائق.

يذكر أن مناطق عديدة من العراق شهدت اندلاع النيران في مزارع القمح والشعير في الآونة الأخيرة، اتهمت فيها القوات الأمنية عناصر داعش بالوقوف ورائها، فيما يتهم مواطنون جهات متنفذة بالوقوف خلفها.

