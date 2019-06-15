مباحثات إماراتية بلغارية في صوفيا حول علاقات البلدين

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، في صوفيا، مع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه جرى - خلال اللقاء - تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ابن زايد تطلع الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع بلغاريا وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

من جانبه، أكد بوريسوف أهمية زيارة الشيخ عبدالله بن زايد ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات.

