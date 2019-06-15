الاتحاد الإفريقى والناتو يبحثان الجوانب القانونية للتعاون بين الجانبين

وتناول اللقاء الجوانب القانونية المتعلقة بالتعاون بين الاتحاد الإفريقي وحلف الناتو فى موضوعات السلم والأمن، وكيفية تفعيل مكتب إتصال الحلف لدى الإتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون مع الاتحاد خاصة فى مجال بناء القدرات فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام التابعة لمجلس السلم والأمن الإفريقي.
وقد قامت المستشار القانوني للاتحاد بدعوة وفد حلف الناتو للعشاء ترحيبا بضيوف الاتحاد الإفريقي.
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