الاتحاد الإفريقى والناتو يبحثان الجوانب القانونية للتعاون بين الجانبين

بحثت المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، السفيرة الدكتورة نميرة نجم، اجتماعا في أديس أبابا أمس مع ستيفن هيل المستشار القانونى لحلف الناتو ومساعده ديفيد لوماتيير، والسفير مورتن فون هانو اسلاند ممثل النرويج لدي الاتحاد الإفريقي، والكابتن البحري التركي يوسف أكويز رئيس مكتب إتصال حلف الناتو في الاتحاد الإفريقي.

وتناول اللقاء الجوانب القانونية المتعلقة بالتعاون بين الاتحاد الإفريقي وحلف الناتو فى موضوعات السلم والأمن، وكيفية تفعيل مكتب إتصال الحلف لدى الإتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون مع الاتحاد خاصة فى مجال بناء القدرات فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام التابعة لمجلس السلم والأمن الإفريقي.

وقد قامت المستشار القانوني للاتحاد بدعوة وفد حلف الناتو للعشاء ترحيبا بضيوف الاتحاد الإفريقي.

