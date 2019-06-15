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الاتحاد الإفريقى والناتو يبحثان الجوانب القانونية للتعاون بين الجانبين

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بحثت المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، السفيرة الدكتورة نميرة نجم، اجتماعا في أديس أبابا أمس مع ستيفن هيل المستشار القانونى لحلف الناتو ومساعده ديفيد لوماتيير، والسفير مورتن فون هانو اسلاند ممثل النرويج لدي الاتحاد الإفريقي، والكابتن البحري التركي يوسف أكويز رئيس مكتب إتصال حلف الناتو في الاتحاد الإفريقي.

وتناول اللقاء الجوانب القانونية المتعلقة بالتعاون بين الاتحاد الإفريقي وحلف الناتو فى موضوعات السلم والأمن، وكيفية تفعيل مكتب إتصال الحلف لدى الإتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون مع الاتحاد خاصة فى مجال بناء القدرات فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام التابعة لمجلس السلم والأمن الإفريقي.

وقد قامت المستشار القانوني للاتحاد بدعوة وفد حلف الناتو للعشاء ترحيبا بضيوف الاتحاد الإفريقي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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