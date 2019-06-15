مقتل 7 من مُسلحي طالبان فى عملية خاصة

وقال مسؤولون عسكريون، في تصريح نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم السبت: إن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية في حي محمد آغا بإقليم لوجار، أسفرت عن مقتل 3 من مُسلحي طالبان، فيما قتل 4 آخرون وتم تدمير 4 عبوات ناسفة في عملية مماثلة بإقليم قندهار جنوب البلاد.
ولم تُعلق "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.
ويُعتبَر إقليما لوجار وقندهار من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها عناصر حركة طالبان المُسلحة، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية الأفغانية.
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