مقتل 10 أئمة على الأقل خلال شهرين في إقليم أفغاني

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم عن خوجياني قوله إنه لم يتم اعتقال أحد فيما يتعلق بعمليات القتل.
وتابع خوجياني "تتبادل مديرية الأمن الوطني تفاصيل بعض القضايا مع رجال الدين الآخرين في ننكارهار".
وقال نائب رئيس مجلس إقليم ننكارهار، عبد الله شينواري إن عددا من هيئات الاستخبارات الأجنبية وراء عمليات القتل في الإقليم.
وأضاف شينواري "لقد عقدنا اجتماعات مع مسؤولين محليين حول كيفية ضمان سلامة علماء الدين".
وفي الوقت نفسه، دعا سكان إقليم ننكارهار الحكومة لضمان سلامة الائمة.
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