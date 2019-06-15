مقتل 10 أئمة على الأقل خلال شهرين في إقليم أفغاني

قُتل 10 ائمة على الأقل في هجمات شنها رجال مسلحون في إقليم ننكارهار شرق أفغانستان، في الشهرين الماضيين، طبقا لما ذكره المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطا الله خوجياني اليوم السبت.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم عن خوجياني قوله إنه لم يتم اعتقال أحد فيما يتعلق بعمليات القتل.

وتابع خوجياني "تتبادل مديرية الأمن الوطني تفاصيل بعض القضايا مع رجال الدين الآخرين في ننكارهار".

وقال نائب رئيس مجلس إقليم ننكارهار، عبد الله شينواري إن عددا من هيئات الاستخبارات الأجنبية وراء عمليات القتل في الإقليم.

وأضاف شينواري "لقد عقدنا اجتماعات مع مسؤولين محليين حول كيفية ضمان سلامة علماء الدين".

وفي الوقت نفسه، دعا سكان إقليم ننكارهار الحكومة لضمان سلامة الائمة.

