وزير خارجية الإمارات: بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 أيار

أكّد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن "على ​المجتمع الدولي​ التعاون لحماية الملاحة وتأمين وصول الطاقة"، مشيرًا إلى أن "بصمات ​إيران​ واضحة على اعتداء ناقلات ​النفط​ الأربع في 12 أيار".

وشدّد بن زايد على "أننا نريد لتدفقات النفط أن تكون آمنة عبر الممرات لاستقرار ​الاقتصاد العالمي​"، موضحًا "أننا لم نقرر بعد وجود أدلة كافية ضد دولة محددة باعتداء الناقلات قبالة ​الفجيرة​".

وركّز على أنه "من الخطأ عدم مشاركة دول المنطقة في الاتفاق النووي مع إيران".