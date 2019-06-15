وزير خارجية الإمارات: بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 أيار

أكّد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن "على المجتمع الدولي التعاون لحماية الملاحة وتأمين وصول الطاقة"، مشيرًا إلى أن "بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 أيار".
وشدّد بن زايد على "أننا نريد لتدفقات النفط أن تكون آمنة عبر الممرات لاستقرار الاقتصاد العالمي"، موضحًا "أننا لم نقرر بعد وجود أدلة كافية ضد دولة محددة باعتداء الناقلات قبالة الفجيرة".
وركّز على أنه "من الخطأ عدم مشاركة دول المنطقة في الاتفاق النووي مع إيران".
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