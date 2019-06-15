"الفاينانشيال تايمز": اتهام ترامب لإيران يسهم في زيادة حدة التوتر بين دول الخليج وايران

لفتت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" إلى أن "اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب ل​إيران​ بالوقوف وراء حادث ​تفجير​ الناقلتين في عمان قد يسهم في زيادة حدة التوتر بين ​دول الخليج​ و​ايران​"، مشيرة إلى أن "وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ حذر من أن حادث تفجير الناقلتين يصب الزيت على النار في منطقة مشتعلة، ومناشدته لجميع الجهات بضبط النفس وعدم التصعيد. ونظيره الألماني ​هايكو ماس​ اعتبر أن مقطع الفيديو الذي عرضته ​الولايات المتحدة​ ليس دليلًا كافيًا على تورط إيران".

ورأت الصحيفة أن "كل من ​السعودية​ و​الإمارات​ اللتين تعرضتا لحادث مماثل الشهر الماضي رحبتا بالتصريحات الأميركية وبتشديد العقوبات على إيران وكذلك بزيادة التواجد الأميركي العسكري في المنطقة".