"الفاينانشيال تايمز": اتهام ترامب لإيران يسهم في زيادة حدة التوتر بين دول الخليج وايران

لفتت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" إلى أن "اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران بالوقوف وراء حادث تفجير الناقلتين في عمان قد يسهم في زيادة حدة التوتر بين دول الخليج وايران"، مشيرة إلى أن "وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حذر من أن حادث تفجير الناقلتين يصب الزيت على النار في منطقة مشتعلة، ومناشدته لجميع الجهات بضبط النفس وعدم التصعيد. ونظيره الألماني هايكو ماس اعتبر أن مقطع الفيديو الذي عرضته الولايات المتحدة ليس دليلًا كافيًا على تورط إيران".
ورأت الصحيفة أن "كل من السعودية والإمارات اللتين تعرضتا لحادث مماثل الشهر الماضي رحبتا بالتصريحات الأميركية وبتشديد العقوبات على إيران وكذلك بزيادة التواجد الأميركي العسكري في المنطقة".
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