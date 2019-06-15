"آي": حادثة خليج عمان قد تسهم بإشعال فتيل النزاع والحرب بالمنطقة كلها

رأت صحيفة "آي" في مقال تحت عنوان "الصراع قد ينتشر في عموم المنطقة"، أن "حادثة خليج عمان قد تسهم في إشعال فتيل النزاع والحرب في المنطقة بأكملها"، مشيرة إلى أن "على الرغم من التهديدات التي كانت وما زالت تتوعد بها ​إيران​ ​الولايات المتحدة​، فإنها إذا أرادت إغلاق ​مضيق هرمز​ فلن يستمر هذا الإغلاق أكثر من أيام قليلة لأن ذلك سيدفع ​واشنطن​ إلى التدخل العسكري لفتح الممر المائي المهم".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "حتى لو قامت الولايات المتحدة بحراسة ومرافقة كل ​السفن​ والناقلات التي تمر من المضيق فإن إيران لن تكون قادرة على عرقلة هذه السفن أو التعرض لها، لأنها تحاول أصلًا تفادي المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وجها لوجه"، معتبرة أن "المشكلة لن تنتهي هنا، إذ أن أي مواجهة عسكرية قد تُلجئ إيران إلى نقل مواجهتها مع الولايات المتحدة إلى ساحات أخرى عن طريق حلفائها في كل من ​اليمن​ وشرق ​السعودية​ و​الإمارات​ و​البحرين​ و​سوريا​ و​العراق​ و​أفغانستان​ أيضًا".

وتخلص إلى أن "مضيق هرمز سيظل منطقة عالية التوتر قد تشعل فتيل حرب تؤكد كل من الولايات المتحدة وإيران على الرغبة في تفاديها".