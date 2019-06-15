الغارديان: عدد كبير من الشركات المالكة لناقلات النفط ترفض الإبحار في مضيق هرمز

اشارت صحيفة "الغارديان" الى "الخشية من ارتفاع أسعار الطاقة في العالم جراء حادثة التفجير وتصاعد التوتر في الخليج". ورأت أن "السبب وراء هذا الارتفاع هو الخشية من احتمال قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي المهم الذي تمر منه الإمدادات النفطية".
ونقل التقرير عن أحد كبار سماسرة النقل عبر البحار ومقره لندن قوله إن "عددا كبيرا من الشركات المالكة للناقلات ترفض الإبحار في تلك المنطقة حاليا بدون ضمانات، بل ويطالب الكثير منها بحراسة عسكرية لناقلاتها."
وخلص المقال إلى القول إنه على الرغم من أن الكثير من الدول قد لا تتأثر بما يحدث هناك وقد تبحث عن مصدر أخر لشراء المشتقات النفطية والغاز بعيدا عن الدول التي تقع في منطقة مضيق هرمز، إلا أن قلة العرض بسبب ما يحدث وسيحدث هناك ستؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب من الدول الاخرى المنتجة للنفط والغاز.
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