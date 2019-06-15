الغارديان: ترامب وضع رئيس الوزراء الياباني في موقف لا يحسد عليه في ايران

اشارت "​الغارديان​" في مقال تحليلي قَيّمُت فيه نتائج زيارة رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ ل​إيران​، الى ان الزيارة قدر لها أن تكون واحدة من أسوأ جهود الوساطة في الوقت الراهن، إذ ظهر آبي، الذي يزور إيران كأول مسؤول رفيع منذ أربعين عاما، وكأنه يتلقى توبيخا من المرشد الأعلى لإيران، وزاد الطين بلة حادث تفجير الناقلة اليابانية.

واوضحت الصحيفة البريطانية أن السيد ​علي خامنئي​ استدعى كاميرات التلفزة لحضور اللقاء ليوضح للعالم أن الغرض من الزيارة هو إيصال رسالة من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لإيران، وأنه أضاع وقته.

ورأت أن ترامب قد وضع رئيس الوزراء في موقف لا يحسد عليه عندما غرد على موقع التواصل الاجتماعي، ​تويتر​، قائلا إنه لا علاقة له بالزيارة وإنه لم يطلب منه إيصال رسالة إلى أحد، وإنه اندفع في ذلك بفعل نواياه الحسنة.