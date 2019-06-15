القضاء الأميركي يرفض دعوى "القبلة الفظيعة" ضد ترامب

أغلق ​القضاء​ في ​ولاية فلوريدا​ ملف قضية رفعتها ألفا جونسون إحدى مساعدات ترامب في حملته الانتخابية ضد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قالت إنه أمسك يدها وحاول تقبيلها بدون رضاها في شهر آب من العام 2016، قبل أن تدير وجهها لتتجنب ما وصفته بالقبلة "الفظيعة وغير المقبولة".

وذكرت صحيفة "Tampa Bay Times" أن "القاضي قرر رفض الدعوى مع احتفاظ المدعي بحق رفع الدعوى مرة أخرى وتتبع القضية، إذا أراد ذلك قبل انقضاء 30 يومًا".

وأوضح القاضي أن الدعوى المرفوعة ذات طابع سياسي، وبإمكان المدعية أن ترفع القضية مرة أخرى إذا كانت الدعوى غير سياسية.