الغارديان: اميركا تتهم إيران باحتجاز طاقم الناقلة النرويجية التي أصيبت في خليج عمان

لفتت صحيفة "الغارديان" الى إن ​الولايات المتحدة​ تتهم ​إيران​ باحتجاز طاقم الناقلة النرويجية التي أصيبت في خليج عمان. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين في ​وزارة الدفاع الأميركية​ قولهم إن طاقم السفينة النرويجية، المؤلف من 11 ​روسيا​ و11 فلبينيا وجورجي واحد، قيد الاحتجاز، في حين تقول ​السلطات الإيرانية​ إنها تحتجزهم فقط لحين التأكد من أن الوضع آمن بالنسبة لهم لكي يعودوا إلى ناقلتهم.

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