النشرة: حراك فلسطيني في لبنان لمواجهة صفقة القرن الاميركية

علم مراسل "النشرة"، ان عضو "اللجنة المركزية" لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية ​عزام الاحمد​، يترأس اجتماعا موسعا في سفارة دولة ​فلسطين​ في بيروت، لقيادة الساحة في حركة "فتح" ومسؤولي فصائل "​منظمة التحرير الفلسطينية​" وذلك بحضور عضو "اللجنة المركزية" سمير الرفاعي، سفير دولة فلسطين في لبنان ​أشرف دبور​، وأمين سر الحركة وفصائل "المنظمة" في لبنان ​فتحي ابو العردات​، حيث وضعهم في تطورات ​القضية الفلسطينية​ على ضوء "​صفقة القرن​" والاستعدادات الجارية لمواجتها، حيث تقرر عقد مؤتمر في "رام الله" بالتزامن مع انعقاد مؤتمر البحرين في 25 و26 حزيران الجاري، وسط مساع لعقد مؤتمر مماثل في لبنان.

وللغاية ذاتها، علم مراسل "النشرة"، ان الامناء العامين لـ "تحالف ​القوى الفلسطينية​" وصلوا الى بيروت قادمين من دمشق، حيث من المقرر عقد اجتماع طارىء مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لبحث سبل مواجهة صفقة القرن وتوحيد الموقف الفلسطيني منها.