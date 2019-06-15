الوزيرة الحسن: اريد أن اقدم نموذجاً في الاصلاح وخدمة الشعب

لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ خلال تسلمها الدكتوراه الفخرية في الاداب الانسانية خلال احتفال الجامعة ال​لبنان​ية الاميركية (LAU) في حرم ​بيروت​ بتخريج الدفعة الثانية من دورة 2019 ان "من واجبها العمل بكل جدية لحماية ​المؤسسات التربوية​ التي تقدم التفوق الاكاديمي، والتي تروج للاعتدال والتطور والانفتاح والتقدم والافكار الحرة واحترام ​حرية التعبير​، لان مستقبل لبنان واللبنانيين يعتمد على هذه المبادئ". واضافت: "اريد تطبيق المبادئ السالفة والالتزام بها في كل القرارات والافعال وانا مسؤولة من موقعي كأول وزيرة للمال واول وزيرة للداخلية في المنطقة عن رفع ونشر المبادئ التي نحتاجها في مجتمعنا واريد ان اقدم للمواطنين الذين دعموني وايدوني نموذجاً في الاصلاح وخدمة الشعب".

وشددت الوزيرة الحسن على انها "ومن موقعها في ​القطاع العام​، لا يمكنها ان تتغاضى عن اهمية الثقافة و​العلوم​ في تأطير المجتمع وتحديد مبادئه وقيمه، واعتبرت انه رغم صعوبة تحديد الاثر الايجابي الذي تركته مؤسسات ​التعليم العالي​ نظير ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ على لبنان، إلا انه لا يمكن تصور ماذا كان مصير لبنان لولا وجود هذه ​الجامعات​ الرفيعة المستوى في لبنان ومساهماتها الكبيرة في شتى ​الميادين​".