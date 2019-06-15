منسق اقضية الجنوب بالتيار الوطني: ابو فاعور يسهّل العبث بالبيئة في العيشية لمصلحة معامل سبلين

اشار منسق مجالس أقضية الجنوب في التيار الوطني الحر ماهر باسيلا الى ان "وزير الصناعة وائل بو فاعور يسهّل العبث بالبيئة في العيشية قضاء جزين لمصلحة معامل سبلين بالالتفاف على القوانين بأعمال حفر غير شرعية برخصة تجيز فقط نقل المخزون".
وسأل باسيلا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أين وزارة الداخلية أين القوى الأمنية المفترض ان تضبط و توقف الاعمال فوراً، لن تنجحوا بتخطيكم وزارة البيئة، المدعي العام البيئي مدعو للتحرك".
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