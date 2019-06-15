منسق اقضية الجنوب بالتيار الوطني: ابو فاعور يسهّل العبث بالبيئة في العيشية لمصلحة معامل سبلين

اشار منسق مجالس أقضية ​الجنوب​ في ​التيار الوطني الحر​ ماهر باسيلا الى ان "وزير ​الصناعة​ وائل بو فاعور يسهّل العبث بالبيئة في العيشية ​قضاء جزين​ لمصلحة معامل ​سبلين​ بالالتفاف على القوانين بأعمال حفر غير شرعية برخصة تجيز فقط نقل المخزون".

وسأل باسيلا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أين ​وزارة الداخلية​ أين ​القوى الأمنية​ المفترض ان تضبط و توقف الاعمال فوراً، لن تنجحوا بتخطيكم ​وزارة البيئة​، المدعي العام البيئي مدعو للتحرك".