مراد: مهما قدمنا للبقاع من مشاريع نبقى مقصرين في حقه

أكّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الوزير ​حسن مراد​ "أننا مهما قدمنا للبقاع من مشاريع نبقى مقصرين في حقه لذلك علينا أن نقدم أكثر وأكثر، ولذلك مددنا اليد وبحضور وزير الإقتصاد إلى المنطقة ومشاركة أكثر من 400 إقتصادي وصاحب مؤسسة لنعمل سوياً من أجل ​البقاع​".

وأشاد مراد، خلال رعايته افتتاح مجمع سياحي يضم مطعم وكافيه قدموس وصالة كليوبترا وصالة اجينور في كاسكادا مول في تعنايل في البقاع الأوسط، بJ"عمل وزير ​السياحة​ ​أواديس كيدانيان​ المهتم للمنطقة ومؤسساتها"، مضيفًا "أننا شبعنا من الكلام السياسي الذي لن يفيد، لأننا في وضع وظرف إذا ما ابتعدنا قليلًا عن ​السياسة​ ومددنا أيدينا لبعض البعض نستطيع أن نفعل الكثير".