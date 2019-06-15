انتهاء اليوم الثالث من امتحانات البريفيه في حاصبيا بأجواء هادئة

انهى ​طلاب الشهادة المتوسطة​ البروفيه اليوم الثالث من امتحانات الرسمية في منطقة ​حاصبيا​ والتي ستستمر حتى السابع عشر من الجاري، وبلغ عدد المرشحين 347 طالب وطالبة تغيب منهم 9 توزعو على مركزي ثانوية حاصبيا و تكميلية الصبيان الرسميتين وذلك في أجواء هادئة فرضتها ​القوى الأمنية​ من جيش وقوى امن داخلي في محيط المركزين وداخلهما بحيث لم يسجل اية حادثة من شأنها تعكير صفو الامتحانات.

وقد امتحن ​الطلاب​ هذا اليوم بمواد الرياضيات والجغرافيا وكانت الأسئلة في مادة الرياضيات طويلة وشاملة ومختلفة عن الدورات السابقة بحسب الطلاب.