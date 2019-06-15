انتهاء اليوم الثالث من امتحانات البريفيه في حاصبيا بأجواء هادئة

انهى طلاب الشهادة المتوسطة البروفيه اليوم الثالث من امتحانات الرسمية في منطقة حاصبيا والتي ستستمر حتى السابع عشر من الجاري، وبلغ عدد المرشحين 347 طالب وطالبة تغيب منهم 9 توزعو على مركزي ثانوية حاصبيا و تكميلية الصبيان الرسميتين وذلك في أجواء هادئة فرضتها القوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي في محيط المركزين وداخلهما بحيث لم يسجل اية حادثة من شأنها تعكير صفو الامتحانات.
وقد امتحن الطلاب هذا اليوم بمواد الرياضيات والجغرافيا وكانت الأسئلة في مادة الرياضيات طويلة وشاملة ومختلفة عن الدورات السابقة بحسب الطلاب.
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