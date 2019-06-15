توجه عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى رئيس ​اللقاء الديمقراطي​ ​وليد جنبلاط​ بالقول "وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ يوزع أوراق مخالفة للقانون خدمة لمعمل سبلين و تشويه منطقة جزين"، مضيفا: "انت تحب ​البيئة​ فما الفرق بين عين داره و​العيشية​؟"، داعيا "جنبلاط الى ايقاف ابو فاعور عما يقوم به".

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كانت هذه تفاصيل خبر أسود لجنبلاط: أبو فاعور يوزع اوراق مخالفة للقانون خدمة لسبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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