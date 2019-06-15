الراعي: قرع طبول الحرب في المنطقة يقتضي تحصين الدولة اللبنانية

أشار ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ في عظة القاها في قداس اختتام السينودوس الى أن "قرع طبول الحرب في المنطقة يقتضي تحصين الدولة اللبنانية ونصلي من أجل السياسيين ليستعيدوا السلام الداخلي والسلام السياسي"، متسائلا "ماذا ينقص الدولة أن تتصرف مثل الكنيسة بحيث لا تتخطى الدستور والقوانين بل تسير بموجبها؟".

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