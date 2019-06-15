سينودس الاساقفة الموارنة انتخب المطران بولس عبد الساتر رئيسا لاساقفة بيروت للموارنة

أعلن البيان الختامي لسينودوس الاساقفة ​الموارنة​ عن انتخاب المطران ​بولس عبد الساتر​ رئيساً لاساقفة ابرشية ​بيروت​ خلفاً للمطران بولس مطر الذي بلغ السن القانوني. واعلن المطران منير خير الله خلال القائه بيان اختتام سينودس الاساقفة الموارنة، انتخاب الأب انطوان عوكر مطرانًا معاونًا ونائبًا بطريركيًّا، والمونسنيور بيتر كرم مطرانًا معاونًا ونائبًا بطريركيًّا. وتم انتخاب رفيق ورشة معتمدا بطريركيا لدى ​الكرسي الرسولي​ في روما.

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