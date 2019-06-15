شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب: انتهينا من تقرير مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة تمهيداً لعرضه على هيئة مكتب المجلس وذلك لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته، وذلك بعد أن وافقت اللجنة علي مشروع القانون وتم التصويت على مواده ، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

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وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون الذى نحن بصدده ما زال مشروعا مقترحا وعندما يدرج بجدول جلسات وأعمال مجلس النواب سيخضع لمناقشات واقتراحات موسعة من قبل جميع أعضاء المجلس تحت قبة البرلمان، موضحا أن البرلمان بقيادة الدكتور على عبد العال حريص تماماً على إحداث التوازن في العلاقة بين ( المالك والمستأجر) بالنسبة للايجارات القديمة لغير الغرض السكني، كما أنه يراعى تماماً المصلحة العامة للجميع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دون التمييز بين أحد.

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وأوضح المهندس علاء والى، أن المحكمة الدستورية العليا حددت في حكمها أثراً مستقبلياً وأرجأت نفاذه لليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، وهو الدور الذى نحن بصدده الآن، وبالتالى لابد من إقرار مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد الحالى، حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، حديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن أثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالى وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمر واجب خلال هذا الدور.

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وقال "رئيس لجنة الإسكان" لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة وعدم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، وهو ما تصبوا إليه لجنة الإسكان بالبرلمان من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.