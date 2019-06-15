شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب تواصل غدا مناقشة مشروع قانون الموارد الإحيائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، غداً الأحد، مناقشة مشروع قانون الحكومة حول النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك بعد الموافقة المبدئية عليه فى وقت سابق.

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ويعد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، أحد أهم التشريعات المعروضة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال دور الانعقاد الرابع، لاسيما لدوره فى حماية الموارد الإحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة.

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تأتى أهمية مشروع القانون، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المبادىء الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.

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