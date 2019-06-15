شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى يكشف: عصام تلمية يقود مساعى لتأسيس تنظيم إخوانى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد المحامى ثروت الخرباوى القيادى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، ما أثاره عصام تليمة الداعية الإخوانى بأن جماعة الإخوان ليست عميلة للأمريكان، مشيرًا إلى أن "تليمة" تناسى الوثائق والمستندات التى كشفت هذه العلاقات، وفضحت عمالتها للغرب.

وكشف "الخرباوى" فى تصريحات خاصة، عن أن الداعية الإخوانى عصام تليمة الذى كان يعمل مديرا لمكتب يوسف القرضاوى، يسعى جاهدا لتأسيس تنظيم أو جماعة إخوانية جديدة بديلة للجماعة الحالية، مفسرا محاولاته – أى تليمة - تبرئته المتكررة من عمالة الإخوان للأمريكان بأنها محاولة منه لجذب أكبر عدد ممكن من قيادات الجماعة وعناصرها لتنظيمه الجديد.

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وأشار "الخرباوى" الذى ألف عدد من الكتب فضحت الإخوان من الداخل، إلى أن هناك عدد من قيادات الجماعة يشاركون عصام تليمة فى تأسيس التنظيم الجديد أبرزهم عمرو دراج وأغلب الموالين لجبهة محمد كمال الذى تم تصفيته فى شهر أكتوبر عام 2016.

كان عصام تليمة، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان فى تركيا، ومدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، خرج فى مقال له يحاول أن يتنصل من عمالة التنظيم للغرب وعمل الجماعة لصالح أجهزة أمنية أمريكية.

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