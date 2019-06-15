شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد لمزاح "عبد العال" مع النواب حول تغيبهم عن حضور الجلسات..اقرأها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب العديد من الطرق الذى انتقد بها غياب النواب عن الجلسات العامة، وهو الأمر الذى يعطل التصويت على مشروعات قوانين هامة فى بعض الأحيان، ما بين التحذير والغضب والمداعبة.

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يرصد ”الخليج 365” هنا أبرز الوقائع التي مازح فيها الأعضاء بشأن تغيبهم:

1. في جلسة 11 يونيو، قال الدكتور على عبد العال في نهاية الجلسة العامة للأعضاء: "مش عارف بتروحوا فين، كأنكم بتخلصوا إجابات الامتحان، وبتقفلوا الكراريس وبتروحوا، مش ممكن".

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2. في جلسة 3 مايو 2017، مازح "عبد العال" النواب قائلاً: "طبعًا أنتوا المكافأة اللى بتاخدوها ضعيفة، مقارنة بما يحصل عليه النائب بمجلس الشيوخ ولكن هناك خصومات مالية فى الجلسات المهمة، بصراحة المجلس ده ممتاز ممتاز، إلا فى حاجة واحدة بس وهى حضور النواب".

3. في جلسة 7 مايو 2017، داعب "عبد العال" النواب قائلا: "المفروض تكونوا موجودين.. أنا بفكر الجلسة تنعقد الساعة التاسعة صباحًا واللجان تنعقد مساءً، عايزين نبدأ بدرى ونخلص بدرى".

4. في جلسة 25 ديسمبر، تحدث "عبد العال" ضاحكا، "أنتوا بتروحوا فين"، فرد عليه النائب قائلا "العيادة"، فعقب رئيس البرلمان : "أنت لسه صغير على العيادة".

5. وفى إحدى الجلسات، داعب الأعضاء قائلاً: "البهو الفرعونى كهف يختفى فيه النواب، مش عارف أعمل إيه معاهم، طب أقفل البهو، البهو دا تعبنى أوى".