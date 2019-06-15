شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. ندوة بالكونجرس الأمريكى لمناقشة تصنيف الإخوان منظمة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الأزمات التى تضرب جماعة الإخوان الإرهابية خارجيا، لمواجهة تطرفها وإرهابها فى المنطقة، لا تزال التحركات الأمريكية مستمرة لكشف هذه الجماعة على حقيقتها، وإدراجها ككيان إرهابى.

ويواصل أعضاء الكونجرس الأمريكى، عقد جلسات الاستماع حول الجماعة الإرهابية، والأعمال التخريبية التى قامت بها فى مصر ومختلف الدول العربية، ويعقد عدد من أعضاء الكونجرس، على رأسهم السيناتور تيد كروز، لقاء يوم الخميس المقبل، وذلك فى المبنى الإدارى بالكونجرس، بحضور عدد من الشخصيات المصرية ومنهم مايكل مورجان ، الباحث السياسي.

وتعد هذه الجلسة، استمرار للتحركات التى يقودها عدد المتخصصين والحقوقيين، وأعضاء الكونجرس الأمريكى، لاتخاذ قرار بإدراج الجماعة كيان إرهابى.

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