شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور الاستثمارات الموجهة للصحة خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف خطة الحكومة المقدمة للبرلمان لعام 2019/2020 توجيه استثمارات كلية سواء عامة أو خاصة للخدمات الصحية تصل الى 27,5 مليار جنيه بنسبة 2,4% من جملة الاستثمارات فى ذات العام مقارنة بحوالى 21,8 مليار جنيه بالعام السابق.

‌

وتشكل الاستثمارات العامة منها 16,17 مليار جنيه بنسبة 60,7% فى حين تمثل الاستثمارات الخاصة النسبة المتبقية وتبلغ 39,3% مع استحواذ الجهاز الحكومى على نحو 87% من جملة الاستثمارات العامة.

Advertisements

‌

ورصدت الخطة تطور الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الصحة على مدى 6 سنوات، حيث بلغت فى عام 14/2015 نحو 7,4مليار جنيه وفى عام 15/2016 بلغت 7,6مليار جنيه وفى عام 16/2017 بلغت 13,8 مليار جنيه وفى عام 17/2018 بلغت نحو 18مليار جنيه وفى عام 18/2019 بلغت 21,8 مليار جنيه وفى عام 19/2020 رصدت الحكومة استثمارات 27,5مليار جنيه.

‌