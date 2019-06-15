بوريطة يحمل رسالة من الملك إلى الرئيس الشيلي.. وإعلان الدعم لمخطط الحكم الذاتي

نقل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، رسالة شفوية من الملك محمد السادس، إلى الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا، خلال استقباله بقصر لامونيدا بسانتياغو.

وأكد الملك في الرسالة الشفوية، تأكيد رغبة المغرب في تطوير العلاقات القائمة بين المملكة والشيلي بشكل أكبر، وذلك في مختلف المجالات.

وخلال الاستقبال، الذي جرى بحضور سفيرة المغرب بالشيلي، كنزة الغالي، أبدى الرئيس الشيلي، اهتمام بلده بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والرفع من تدفق تبادلات السلع والخدمات مع المغرب.

كما شدد رئيس الشيلي على أهمية تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والطاقة والتربية.

وفي بيان مشترك توج زيارة رسمية أجراها بوريطة الجمعة إلى سانتياغو، أعربت الشيلي عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية وكذا لجهودها الجادة من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، قابل للحياة ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.