كشفت ابتسام الوالي، زوجة الممثل رشيد الوالي، مؤخرا، عن تجربتها في اجتياز امتحانات الباكالوريا، وهي في سن 51 سنة.
وقالت ابتسام في مقطع فيديو نشرته على قناتها ب”يوتوب”، أن اجتياز امتحان الباكالوريا في سن 51 سنة ليس عيبا، موضحة أنها ستكشف عن السبب الذي جعلها تعيد اجتياز الباكالوريا مرة أخرى.
وأضافت ابتسام في رسالتها للسيدات المتقدمات في السن: “ماشي عيب الإنسان يقرا باش يخدم فشي مهنة يساعد بها نفسه”.
وأضافت ابتسام أنها اجتازات امتحانات الباكالوريا شعبة الأدب والعلوم الإنسانية في ظروف جيدة.
ووجهت ابتسام الوالي الشكر إلى كل الذين دعموها وشجعوها على اجتياز الامتحانات، قائلة :”كنشكركم بزاف ونتمنى من الله النجاح والتوفيق للجميع”.
يذكر أن ابتسام الوالي ،حصلت في وقت سابق على شهادة باكالوريا في شعبة العلوم، وقررت السنة الحالية اجتياز امتحان البكالوريا الموحد شعبة الأداب العصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة الوالي تشارك الجمهور تفاصيل اجتيازها امتحانات الباكالوريا في سن 51-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.