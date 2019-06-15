لأول مرة، علقت القيادية في حزب العدالة والتنمية والوزير بسيمة الحقاوي، على ما بات يعرف بقضية ماء العينين، وما أثير حولها بعد نشر صورها في باريس بدون حجاب، وقالت إن ماء العينين كان عليها أن تمتلك الشجاعة الكافية.
وقالت وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، خلال استضافتها مساء الجمعة، في البرنامج الإذاعي “بلا زواق”، بإذاعة أصوات، “لم أدل بأي تصريح حول آمنة ماء العينين، ياريت لو أنها كانت تملك الشجاعة الكافية لتكون كما هي”.
وتمنت الحقاوي لو أن ماء العينين “لم تكن لها هوية مزدوجة، وتصرح بذلك ولا تخاف في الله لومة لائم”، حسب قولها.
وأضافت “لأن الإنسان عليه أن يكسب نفسه أولا وإن خسرها، فماذا سيربح مع الآخرين؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر الحقاوي: يا ريت لو تملك ماء العينين الشجاعة الكافية لتكون بدون هوية مزدوجة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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