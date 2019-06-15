نهائي رادس.. هل تعلن «طاس» الوداد بطلا لإفريقيا؟

ذكرت مصادر جيدة الاطلاع أن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، وفي خطوة استباقية، وضع، قبل أيام، طلبا لدى محكمة التحكيم الرياضي، يستهدف إنهاء الجدل بخصوص إياب نهائي عصبة الأبطال الأفارقة، الذي لم يشهد نهايته الطبيعية، إثر مطالبة الوداديين باستعمال تقنية «الفار» للحسم بشأن هدف وليد الكارتي.

وبينما قالت بعض مصادرنا إن الوداد تقدم بالاعتراضات ذاتها التي سبق له أن قدمها لدى «كاف» في اجتماع باريس، وانتهت بالحكم بإعادة المباراة، مشيرة إلى أن مسؤولي الفريق الأحمر أكدوا، في طلبهم الموضوع لدى «طاس»، النقط التي لم يعرها المكتب التنفيذي لـ«كاف» الاعتبار اللازم، ويرون أنها أساسية، ومن شأنها أن تعيد لهم الحق المسلوب منهم، أكدت مصادر مقربة من الفريق، عكس ذلك، قائلة إن طلب الوداد «احترازي أكثر من كونه اعتراضيا ضد كاف»، على اعتبار أن الطرف الآخر قد يقوض كل شيء بإجراء مفاجئ.

وكان خبراء في القانون الرياضي أكدوا في النصح لمسؤولي الوداد الرياضي بضرورة التحرك نحو محكمة «طاس»، وذلك لغرض الدفاع عن حقهم الذي قد يصل إلى إعلان الفريق البيضاوي فائزا، بالنظر إلى أن الجهات المكلفة بتنظيم إياب النهائي القاري تعمدت التدليس، إذ لم تخبر الوداد بغياب تقنية «الفار»، ما أدى إلى هدم مبدأ تكافؤ الفرص، وهو مبدأ أساسي من ضمن مبادئ أخرى تقوم عليها اللعبة، حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولم يعرف بعد ما إن كان الفريق التونسي، الترجي، قد اتجه بدوره إلى طلب تحكيم المحكمة الرياضية «طاس»، وإن كان مسؤولوه أكدوا، مباشرة بعد إعلان «كاف» قرارات باريس، أنهم سيلجؤون إلى لوزان، بعدما تبين لهم، حسب تعبيرهم، أنهم لم يحصلوا على حقهم، القاضي بإعلان فريقهم بطلا لإفريقيا.