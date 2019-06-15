طقس السبت.. أجواء حارة بالجنوب ومستقرة بباقي مناطق المملكة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء حارة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة، فضلا عن ظهور سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية متفرقة ورعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

كما ستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية. وستهب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما ، وستهب غربية بالبوغاز وغربية إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية وشمالية بالسهول الوسطى وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي إلى شمالية بباقي المناطق.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 06 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و25 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة، وما بين 12 و19 درجة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و27 درجة بالمرتفعات والسواحل الأطلسية، وما بين 27 و34 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والبوغاز والواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط وولماس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و40 درجة بسهول تادلة والجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.