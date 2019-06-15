طهي الخضروات بزيت الزيتون يزيد قيمتها الغذائية والعلاجية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة إسبانية حديثة، بأن طهي خضروات الثوم والبصل والبندورة بزيت الزيتون البكر، يزيد من قيمتها الغذائية وفوائدها العلاجية وعلى رأسها مكافحة أمراض القلب والسكري.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الصيدلة والعلوم الغذائية في جامعة برشلونة الإسبانية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Molecules) العلمية.

زيت الزيتون البكر

زيت الزيتون المستخلص بطرق طبيعية فقط وفي ظروف حرارية مناسبة ، بحيث لا تتغير مواصفات الزيت ،فهو زيت طبيعي يحتفظ بطعمه الأصلي ورائحته المميزة والفيتامينات الطبيعية ومصحوب بمعلومات خاصة به عن أصله الجغرافي.

الآثار الصحية لزيت الزيتون

يتميز النظام الغذائي للشعوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بالاعتماد على زيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون، بجانب الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، وتناول الأسماك والدواجن على الأقل مرتين في الأسبوع، والحد من تناول اللحوم الحمراء، ويعرف هذا النظام الغذائي بـ"حمية البحر المتوسط".

ويرتبط هذا النظام بفوائد صحية، أبرزها علاج السمنة والوقاية من مرض السكري، كما أنه يخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسرطان.

سير الدراسة

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لتحقيق أكبر استفادة من هذه الحمية، حاول الباحثون في دراستهم الجديدة تقييم طريقة الطهي التي ​يمكن أن تحقق فوائد علاجية أكبر.

وجرب الفريق ذلك مع صلصة "السوفريتو"، وهي صلصة مصنوعة من البندورة والبصل والثوم وزيت الزيتون ودقيق الذرة، وهي عنصر أساسي في حمية البحر المتوسط.

ووفقًا للباحثين، تحتوي هذه الصلصة على حوالى 40 مركبا مختلفا من المواد المضادة للأكسدة ومركبات الفينول وكمية عالية من الكاروتينات، ويرتبط استهلاكها بتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وحساسية الأنسولين.

النتائج

وجد الباحثون أن طهي مكونات "السوفريتو" وهي البصل والثوم والبندورة بزيت الزيتون البكر، يمكن أن يساعد الخضروات على إنتاج مزيد من مضادات الأكسدة ومركبات الكاروتينات والبوليفينول في مكونات الصلصة، وكلها عناصر ومضادات أكسدة مفيدة لصحة الجسم.

وقالت الدكتورة روزا لامويلا إن "النتيجة الرئيسية للدراسة هي أن طهي الخضروات بزيت الزيتون البكر الممتاز يزيد من نسب امتصاص المركبات النشطة حيوياً، مثل الكاروتينات والبوليفينول الموجودة في الخضروات".

وكانت دراسة سابقة كشفت، أن حمية البحر المتوسط، يمكن أن تحسن الأداء العقلي والذاكرة والذكاء، وتحد من آثار الشيخوخة على الدماغ لدى كبار السن.