البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "جدول اعمال جلسة، اليوم يتضمن التصويت على صيغة قرار بشأن انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام، وقراءة تقرير عن ازمة السكن من قبل لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي.
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