اخبار العالم

البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال مصدر برلمالني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت، اليوم، جلسة المجلس الرابعة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 186 نائبا".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "جدول اعمال جلسة، اليوم يتضمن التصويت على صيغة قرار بشأن انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام، وقراءة تقرير عن ازمة السكن من قبل لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا