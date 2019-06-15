البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقال مصدر برلمالني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت، اليوم، جلسة المجلس الرابعة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 186 نائبا".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "جدول اعمال جلسة، اليوم يتضمن التصويت على صيغة قرار بشأن انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام، وقراءة تقرير عن ازمة السكن من قبل لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي.