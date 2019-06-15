اخبار العالم

مصدر يؤكد عدم اندلاع حريق داخل مبنى البرلمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا صحة لما تداولته بعض الوكالات الإخبارية حول حريق في (مقر) كتلة دولة القانون".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادثة (هي) احتراق كنديسر)متسعة لانارة أحد المصابيح في المطبخ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يؤكد عدم اندلاع حريق داخل مبنى البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا