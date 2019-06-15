وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا صحة لما تداولته بعض الوكالات الإخبارية حول حريق في (مقر) كتلة دولة القانون".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادثة (هي) احتراق كنديسر)متسعة لانارة أحد المصابيح في المطبخ".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادثة (هي) احتراق كنديسر)متسعة لانارة أحد المصابيح في المطبخ".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يؤكد عدم اندلاع حريق داخل مبنى البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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