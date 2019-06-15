مصدر يؤكد عدم اندلاع حريق داخل مبنى البرلمان

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا صحة لما تداولته بعض الوكالات الإخبارية حول حريق في (مقر) كتلة دولة القانون".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادثة (هي) احتراق كنديسر)متسعة لانارة أحد المصابيح في المطبخ".

