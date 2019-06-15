مشاجرة بالايدي بين الزوبعي والخربيط في البرلمان

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مشاجرة بالايدي وقعت النائبين طلال الزوبعي وعبد الله الخربيط قرب غرفة الامن في مبنى مجلس النواب العراقي". واضاف المصدر انه "لم تعرف حتى الان اسباب المشاجرة بين النائبين".



ومن المقرر ان يعقد البرلمان اليوم السبت، جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الثاني والذي يتضمن ابرز فقرات جدول اعمالها التصويت على صيغة قرار بشأن انهاء عمل مجلس المفوضية بهيئة الاعلام والاتصالات. ومن المقرر ان يعقد البرلمان اليوم السبت، جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الثاني والذي يتضمن ابرز فقرات جدول اعمالها التصويت على صيغة قرار بشأن انهاء عمل مجلس المفوضية بهيئة الاعلام والاتصالات.

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