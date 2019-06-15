اعتقال منتسب قام بجريمة قتل في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "احد منتسبي حماية المنشآت في ذي قار قام بجريمة قتل قرب مستشفى الامام الحسين يوم الخميس ولاذ بالفرار الى جهة غير معلومة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "بعد ورود معلومات دقيقة قامة خلية الصقور بتشكيل فريق عمل ومتابعة الجاني، وتم إلقاء القبض عليه في محافظة كربلاء بعد 48 ساعة فقط".
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