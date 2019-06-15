دعوات اقتصادية للالتزام بقانون الوكالة التجارية

وشدد العطار على ضرورة "تسهيل وزارة التجارة من إجراءاتها لحصول الشركات على إجازة الوكالة التجارية الرأسماليين العراقيين".
وأضاف، أن "خلق بيئة تنظيمية لعمل الوكالات التجارية داخل العراق سيؤدي إلى اتساع نشاط المؤسسات الخدمية والإنتاجية للقيام بنشاطها الذي يمتد إلى باقي دول العالم".
وتابع، أن "تنظيم عمل الوكالات التجارية في العراق بقوانين معينة يعمل على تحديد الحقوق والواجبات لكل من الافراد والمؤسسات ومراقبة نشاط الوكلاء التجاريين وهي خطوة بداية لتنظيم مختلف جوانب الاقتصاد العراقي".
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