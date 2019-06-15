دعوات اقتصادية للالتزام بقانون الوكالة التجارية

وقال العطار في بيان تلقت الخليج 365، إن "قانون تنظيم الوكالة التجارية في مادته الرابعة ينص على أن يكون رأس مال الشركة مملوكاً للعراقيين بنسبة لا تقل عن (100%) وليس (50%) كما مستخدم في بعض الشركات".وشدد العطار على ضرورة "تسهيل وزارة التجارة من إجراءاتها لحصول الشركات على إجازة الوكالة التجارية الرأسماليين العراقيين".

وأضاف، أن "خلق بيئة تنظيمية لعمل الوكالات التجارية داخل العراق سيؤدي إلى اتساع نشاط المؤسسات الخدمية والإنتاجية للقيام بنشاطها الذي يمتد إلى باقي دول العالم".

وتابع، أن "تنظيم عمل الوكالات التجارية في العراق بقوانين معينة يعمل على تحديد الحقوق والواجبات لكل من الافراد والمؤسسات ومراقبة نشاط الوكلاء التجاريين وهي خطوة بداية لتنظيم مختلف جوانب الاقتصاد العراقي".