وتساءل العقابي، "ما هي الحكمة من الانتاج المرتفع للطاقة الكهربائية دون وجود آليات توزيع لها وماذا سيجني المواطن من أرقام تعلن عبر وسائل الإعلام لحجم الانتاج دون أن يرى واقعياً شيئاً يخفف من أعبائه"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء ينبغي له أن ينتبه لهذه الجزئيات وحقيقة المشكلة وما يعلن من أنصاف حلول ترقيعية ومهاترات إعلامية قد ضجر المواطن منها".
وأكد العقابي، أن "قضية منظومة الكهرباء والشبكات الناقلة بالامكان معالجتها وإيجاد خطوط ناقلة بشكل سلس دون تاخير بعيداً عن الانشغال بجولات تراخيص وعقود لزيادة الانتاج لا فائدة منها في قطاع الكهرباء دون وجود شبكات ناقلة لها"، مشددا على ان "المشكلة هي مشكلة استراتيجية وبحاجة إلى حلول فعلية على الأرض قبل المضي بإجراءات برلمانية".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: يكفينا حلولاً ترقيعية للكهرباء وعلى رئيس الوزراء أن يعي المشكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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