نائب: يكفينا حلولاً ترقيعية للكهرباء وعلى رئيس الوزراء أن يعي المشكلة

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "قضية ملف الكهرباء هي قضية معقدة ومهمة وهي أكبر من حصرها باستجواب، فجميعنا يعلم أن الاستجواب حق دستوري وقانوني ولكننا بحاجة إلى حلول نقدمها للمواطن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف"، مبيناً أن "وزارة الكهرباء تتحدث عن 20 ألف ميغا واط تكفي لتزويد الكهرباء لعشرين ساعة يومياً لكنها بدأت تتحدث عن مشكلة جديدة لم نسمع بها سابقاً وهي مشكلة التوزيع والنقل".وتساءل العقابي، "ما هي الحكمة من الانتاج المرتفع للطاقة الكهربائية دون وجود آليات توزيع لها وماذا سيجني المواطن من أرقام تعلن عبر وسائل الإعلام لحجم الانتاج دون أن يرى واقعياً شيئاً يخفف من أعبائه"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء ينبغي له أن ينتبه لهذه الجزئيات وحقيقة المشكلة وما يعلن من أنصاف حلول ترقيعية ومهاترات إعلامية قد ضجر المواطن منها".

وأكد العقابي، أن "قضية منظومة الكهرباء والشبكات الناقلة بالامكان معالجتها وإيجاد خطوط ناقلة بشكل سلس دون تاخير بعيداً عن الانشغال بجولات تراخيص وعقود لزيادة الانتاج لا فائدة منها في قطاع الكهرباء دون وجود شبكات ناقلة لها"، مشددا على ان "المشكلة هي مشكلة استراتيجية وبحاجة إلى حلول فعلية على الأرض قبل المضي بإجراءات برلمانية".