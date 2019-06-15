إرهاب إيران وفتح حدود إريتريا والسودان.. نشرة الظهيرة للعين الإخبارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم السبت الخامس عشر من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز "العين الإخبارية" ما تم التوصل إليه من أدلة جديدة تثبت تورط إيران في الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان وتأكيدات واشنطن حول ضلوع طهران.

وفي السياسة أيضا هزيمة قطرية أمام الإمارات في محكمة العدل الدولية.. وكذلك تطورات الأوضاع في اليمن والسودان وليبيا.. واتفاق السودان وإريتريا على فتح الحدود بين البلدين.

أما في الاقتصاد فتطالعون مستجدات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وأيضا هروب الأموال من تركيا، وتخلي الذهب عن مكاسبه وتحذيرات الرئيس الفرنسي لتركيا إزاء أنشطتها "غير المشروعة" في سواحل قبرص.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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