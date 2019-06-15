عبدالله بن زايد ورئيس وزراء بلغاريا يبحثان الأوضاع بالمنطقة

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وكالة أنباء الإماراتالسبت 2019/6/15 01:13 مساء بتوقيت أبوظبي
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، السبت، مع بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا مستجدات الأوضاع في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء بلغاريا للشيخ عبدالله بن زايد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلغاريا.
و تناول الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرق الاجتماع للعلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات وبلغاريا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.
ونقل الشيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لبلغاريا المزيد من التقدم والازدهار.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد تطلع الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع بلغاريا وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.
من جانبه، حمل رئيس وزراء بلغاريا الشيخ عبدالله بن زايد تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.
ورحب بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد، مؤكدا أهمية الزيارة ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات.
حضر اللقاء عبدالوهاب ناصر حسن النجار سفير الإمارات لدى بلغاريا.
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