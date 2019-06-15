نصب تذكارية إثيوبية تخلد تاريخ البلاد في النضال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بطرس هو رئيس أساقفة أبرشية مقاطعة "ولو" في إقليم أمهر، وبُني هذا النصب عام 1941 بمنطقة "بياسا" بالقرب من مبنى بلدية أديس أبابا في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي.

"أبونا بطرس" (1892-1963) الذي واجه فرقة الإعدام الإيطالية ببسالة، وشجع الوطنيين والسكان على عدم الاستسلام للإيطاليين.

وغزت قوات إيطاليا الفاشية إثيوبيا خلال الفترة بين 1935 حتى 1941، وأطاحت بحكم الإمبراطور هيلا سيلاسي.

تعد النصب التذكارية أحد أهم المعالم البارزة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي تخلد ذكرى أحداث وشخصيات أثرت في تاريخها.

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وترصد "العين الإخبارية" أبرز النصب التذكارية في أديس أبابا التي تحكي عن شخصيات وأحداث وطنية تركت أثراً في نفوس الإثيوبيين.

يعد أبرز نصب تذكاري في أديس أبابا، شيده الإمبراطور هيلا سيلاسي عام 1930 لإحياء ذكرى القيادة الحكيمة للإمبراطور منليك الثاني (17 أغسطس/آب 1844- 12 ديسمبر/كانون الأول 1913) الذي حشد الإثيوبيين لمحاربة جيوش الاستعمار الإيطالي في معركة "عدوة" الشهيرة شمالي إثيوبيا.