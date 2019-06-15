35 قتيلا بينهم 26 موالين للنظام السوري في قصف جوي

جدة - عمرو شويل دمشق - الخليج 365:

قضى 35 مقاتلا بينهم 26 من قوات النظام السوري، أو موالين لها، في قصف جوي روسي سوري واشتباكات تدور منذ فجر السبت، مع فصائل مقاتلة وإسلامية متطرفة في ريف حماة الشمالي، في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة “فرانس برس” إن: “القصف الجوي السوري والروسي والاشتباكات العنيفة مستمرة منذ فجر اليوم السبت في ريف حماة الشمالي وأوقعت حتى الآن 26 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و9 مقاتلين من الفصائل ومجموعات جهادية”.