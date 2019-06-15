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أسعار الكهرباء تواصل ارتفاعها في ألمانيا

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واصلت أسعار الكهرباء في ألمانيا ارتفاعها خلال الأشهر الماضية.

وبحسب بوابة "تشيك 24" المختصة بمقارنة أسعار الكهرباء والإعلان عنها، ارتفعت الأسعار في المتوسط بنسبة 2% في النصف الأول من 2019، وبذلك تصل التكلفة السنوية للكهرباء بالنسبة لأسرة مكونة من أربعة أفراد وبمعدل استهلاك 5000 كيلوواطساعة إلى 1468 يورو سنويا، بزيادة مقدارها
31 يورو مقارنة بأسعار الكهرباء في مطلع العام.

وقال أوليفر بور، خبير الطاقة في البوابة إن " أسعار الكهرباء آخذة في الارتفاع بعض الشيء بالنسبة للمستهلك كل شهر، ولا يبدو في الأفق نهاية لهذا الارتفاع".

وكان المكتب الاتحادي للإحصاء أورد تقريرا عن ارتفاع أسعار الكهرباء جاء فيه أنها ارتفعت بنسبة 2ر3% في مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2017.

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