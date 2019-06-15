داخلها طفل.. شرطة الطائف بالسعودية تلقى القبض على سارق سيارة

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه تم ضبط سيارة بعد سرقتها وبداخلها طفل في الثالثة من عمره، والقبض على الجاني وإعادة الطفل إلى ذويه بحالة صحية جيدة بحمد الله.
وأكد أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك؛ تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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